Ο γλύπτης του Καστελλόριζου που ζει και δημιουργεί σε μια αποθήκη καυσίμων 120 ετών, στην άκρη του Αιγαίου
Ο γλύπτης του Καστελλόριζου που ζει και δημιουργεί σε μια αποθήκη καυσίμων 120 ετών, στην άκρη του Αιγαίου
O Αλέξανδρος Ζυγούρης δημιουργεί ασκητικά, αντλώντας έμπνευση από την ποίηση, τη μυθολογία και τη ζωή.
Ασκητικά, οκτώ μήνες τον χρόνο, χωρίς ηλεκτρισμό ούτε τρεχούμενο νερό, με κρεβάτι μια σκηνή κάτω από τις ελιές και έμπνευσή του την ποίηση και τη μυθολογία. Αν ψυχή ενός τόπου είναι και οι άνθρωποί του, μήπως αυτό ισχύει στο πολλαπλάσιο για όσους επιλέγουν να τον κατοικήσουν χωρίς να είναι οι ρίζες τους; Σίγουρα ισχύει για τον γλύπτη Αλέξανδρο Ζυγούρη, που από το 1979, που ταξίδεψε για πρώτη φορά στο Καστελλόριζο, περνάει εκεί οκτώ μήνες τον χρόνο, από τον Απρίλιο έως και τον Νοέμβριο, για να επιστρέψει στο χωριό του, τον Γοργόμυλο Πρέβεζας, μόνο για να ξεχειμωνιάσει.
Τελευταία μέρα του ημερολογιακού καλοκαιριού, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου Beyond Borders κλείνει με την προβολή της ταινίας «Island Me A Film» της Danae Elon, μια αντισυμβατική ματιά στο ακριτικό νησί. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρουσιάζει είναι ο Αλέξανδρος Ζυγούρης, ή «Αλέκος» όπως τον αποκαλούν χαϊδευτικά οι παλιοί. Λακωνικός, ταπεινός στη μεγάλη οθόνη, ακριβώς όπως και όταν προσκαλείται, μετά την προβολή, να ανέβει στη σκηνή να πει δυο λόγια. Μέσα από την τέχνη του μιλάει κυρίως: τα γλυπτά που σμιλεύει με εργαλεία χειρός, σφυρί, τρυπάνι και σμίλη, με τα οποία έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον μοναδικό οικισμό του Καστελλόριζου, σε σπίτια αλλά και βράχους.
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