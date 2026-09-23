Ποια είναι τα 3 εστιατόρια που αξίζει να επισκεφτώ στο Λονδίνο;
Ποια είναι τα 3 εστιατόρια που αξίζει να επισκεφτώ στο Λονδίνο;
Τρεις διαφορετικές γαστρονομικές στάσεις αποκαλύπτουν το Λονδίνο μέσα από γεύσεις, γειτονιές και ιστορίες.
Το Λονδίνο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ως ταξιδιωτικός προορισμός. Είναι μία πόλη σύγχρονη και ταυτόχρονα βαθιά συνδεδεμένη με το παρελθόν της, πολυπολιτισμική όμως με γειτονιές που διατηρούν έντονα τη δική τους ταυτότητα, πολύπλοκη στα πρώτα βήματα και όλο και πιο οικεία όσο την ανακαλύπτεις. Είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις και αυτή η συνεχής εναλλαγή είναι, για εμένα, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία που την κάνουν τόσο ενδιαφέρουσα.
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