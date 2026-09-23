ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κινητοποίηση στη Νέα Υόρκη για ύποπτο πακέτο, έκλεισαν δρόμοι κοντά στο κτίριο του ΟΗΕ

Ποια είναι τα 3 εστιατόρια που αξίζει να επισκεφτώ στο Λονδίνο;
TRAVEL.GR

Ποια είναι τα 3 εστιατόρια που αξίζει να επισκεφτώ στο Λονδίνο;

Τρεις διαφορετικές γαστρονομικές στάσεις αποκαλύπτουν το Λονδίνο μέσα από γεύσεις, γειτονιές και ιστορίες.

Ποια είναι τα 3 εστιατόρια που αξίζει να επισκεφτώ στο Λονδίνο;
Το Λονδίνο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ως ταξιδιωτικός προορισμός. Είναι μία πόλη σύγχρονη και ταυτόχρονα βαθιά συνδεδεμένη με το παρελθόν της, πολυπολιτισμική όμως με γειτονιές που διατηρούν έντονα τη δική τους ταυτότητα, πολύπλοκη στα πρώτα βήματα και όλο και πιο οικεία όσο την ανακαλύπτεις. Είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις και αυτή η συνεχής εναλλαγή είναι, για εμένα, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία που την κάνουν τόσο ενδιαφέρουσα.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης