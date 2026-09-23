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Σαββατοκύριακο σε 3 προορισμούς του Πάρνωνα -Ξεκούραση και ησυχία στη φύση
TRAVEL.GR

Σαββατοκύριακο σε 3 προορισμούς του Πάρνωνα -Ξεκούραση και ησυχία στη φύση

Χωριά μέσα στα έλατα, τις καστανιές και τις καρυδιές, με έντονο ορεινό ανάγλυφο και ανεπιτήδευτη ομορφιά

Σαββατοκύριακο σε 3 προορισμούς του Πάρνωνα -Ξεκούραση και ησυχία στη φύση
Ο Πάρνωνας είναι από τα αγαπημένα μου βουνά. Γεμάτος έλατα, καστανιές και καρυδιές, έχει ένα δυνατό ορεινό ανάγλυφο και μια ανεπιτήδευτη ομορφιά. Και τα χωριά του, αυτά που είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές του και του κρατάνε χρόνια συντροφιά, είναι πέρα για πέρα αυθεντικά. Τρία από αυτά, την Καστάνιτσα, τη Βαμβακού και τη Βαρβίτσα, τα ξεχωρίσαμε για την ομορφιά τους, τη φύση αλλά και την ησυχία τους.

Καστάνιτσα

Η Καστάνιτσα της Αρκαδίας είναι ένα από τα πιο ορεινά χωριά του νομού. Είναι από εκείνα τα αρχοντοχώρια που ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους και την έντονη γραφικότητα. Αν και δέχεται επισκέπτες, δεν είναι από τα πιο τουριστικά αρκαδοχώρια, όπως η Δημητσάνα και η Στεμνίτσα, κρατά πιο χαμηλό προφίλ και είναι το τέλειο μέρος για εκείνους που θέλουν να αποσυνδεθούν.

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