Οι αγορές που έκαναν τη διαφορά για τον ελληνικό τουρισμό στο 7μηνο
Οι αγορές που έκαναν τη διαφορά για τον ελληνικό τουρισμό στο 7μηνο
Πάνω από 20 εκατ. οι διεθνείς αφίξεις με αύξηση 8,6%.
Τα αναλυτικά στοιχεία με τις θετικές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου δημοσιοποίησε, σήμερα, η Τράπεζα της Ελλάδος. Την περίοδο αυτή, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 20,04 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 18,45 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,5%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 11,56 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7% σε 8,48 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%.
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