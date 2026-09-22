Ανοίγει σήμερα το πολυαναμενόμενο Museum of Narrative Art του George Lucas
Ανοίγει σήμερα το πολυαναμενόμενο Museum of Narrative Art του George Lucas
Το θεαματικό φουτουριστικό κτήριο στο Λος Άντζελες είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες στους συναρπαστικούς χώρους του.
Όταν οι τολμηρές, ασύμμετρες καμπύλες του κτηρίου όπου πλέον στεγάζεται το πρώτο στο είδος του μουσείο στον κόσμο, «προσεδαφίστηκαν» στο Exposition Park του Λος Άντζελες, όλοι αναρωτήθηκαν τι ακριβώς είναι η τέχνη της αφήγησης. Κι απ’ ό,τι φαίνεται, ο καταλληλότερος για ν’ απαντήσει είναι ο ίδιος ο ιδρυτής του μουσείου, ο Αμερικανός κινηματογραφιστής που επί σειρά δεκαετιών έχει διακτινίσει εκατομμύρια θεατές στους πιο μακρινούς γαλαξίες μέσα από τη σειρά ταινιών Star Wars, αλλά και τους έχει καθηλώσει με τις περιπέτειες του Indiana Jones.
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