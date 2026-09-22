«Από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα»: Μια προσωπική περιήγηση με τον συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη
«Από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα»: Μια προσωπική περιήγηση με τον συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη
«Μ' άδεια φαρέτρα πολεμάω τον χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα».
Ήταν μια ημέρα του 1990, όταν σε ένα ταξίδι μας στις Κυκλάδες, ο αγαπημένος μου φίλος, ο αείμνηστος Μάριος Τόκας, πήρε την κιθάρα του μέσα σε μια φουρτούνα 9 μποφόρ για να μου παίξει ένα καινούργιο τραγούδι που είχε γράψει σε στίχους του Φίλιππου Γράψα· μάλιστα, το χόρεψα κιόλας. Το τραγούδι ήταν το «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα», που σε μια στροφή του έλεγε: «μ’ άδεια φαρέτρα πολεμάω τον χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα». Λίγους μήνες μετά, επαγγελματικοί λόγοι με έφεραν στη Θεσσαλονίκη.
Για μερικά χρόνια πηγαινοερχόμουν από την Αθήνα και έτσι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω όμορφες περιοχές στη Χαλκιδική, αλλά και στην Πιερία. Το καλοκαίρι του ‘90 πρωτοαντίκρισα, λοιπόν, το καθηλωτικό κάστρο του Πλαταμώνα και έκανα την πρώτη μου βουτιά σε μια από τις παραλίες του, σιγοτραγουδώντας: «λείπει το βλέμμα σου απ’ της αυγής τα χρώματα».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Για μερικά χρόνια πηγαινοερχόμουν από την Αθήνα και έτσι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω όμορφες περιοχές στη Χαλκιδική, αλλά και στην Πιερία. Το καλοκαίρι του ‘90 πρωτοαντίκρισα, λοιπόν, το καθηλωτικό κάστρο του Πλαταμώνα και έκανα την πρώτη μου βουτιά σε μια από τις παραλίες του, σιγοτραγουδώντας: «λείπει το βλέμμα σου απ’ της αυγής τα χρώματα».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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