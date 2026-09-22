Το ελληνικό ντοκιμαντέρ γιορτάζει «με τα μάτια ανοιχτά»



Την τιμητική του έχει το ελληνικό ντοκιμαντέρ και το γιορτάζει με την προβολή 44 ταινιών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.