Το ελληνικό ντοκιμαντέρ γιορτάζει «με τα μάτια ανοιχτά»
Το ελληνικό ντοκιμαντέρ γιορτάζει «με τα μάτια ανοιχτά»
Την τιμητική του έχει το ελληνικό ντοκιμαντέρ και το γιορτάζει με την προβολή 44 ταινιών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Σινεφίλ, κινηματογραφόφιλοι, θεατές ταινιών κάθε είδους, λάτρεις του ντοκιμαντέρ, προσέλθετε στο αφιέρωμα «Με τα Μάτια Ανοιχτά» και δείτε την ελληνική παραγωγή ντοκιμαντέρ των τελευταίων δύο ετών να ξετυλίγεται μπροστά σας. Παρατηρείστε, προβληματιστείτε, διερωτηθείτε, συζητήστε: αυτή, άλλωστε, είναι η ουσία της κινηματογραφικής θέασης.
Το εν λόγω αφιέρωμα διοργανώνει για 11η χρονιά η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Ο δε, χώρος, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, έχει τη δική του σημασία: στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ένα ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που, από τη «γέννησή» του στοχεύει στην καλλιέργεια του κινηματογραφικού βλέμματος.
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