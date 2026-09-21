Καβάλα: Οι αγορές που ενισχύουν την τουριστική ζήτηση
Καβάλα: Οι αγορές που ενισχύουν την τουριστική ζήτηση
Το νέο στοίχημα για τον προορισμό και το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στα ίδια, περίπου, επίπεδα με το 2025 κινείται τη φετινή χρονιά η ταξιδιωτική κίνηση στην Καβάλα, τροφοδοτούμενη κυρίως από τουρίστες που μετακινούνται οδικώς στην περιοχή από γειτονικές χώρες.
Αυτό αναφέρει στο Travel.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας κ. Αντώνης Μιτζάλης, επισημαίνοντας ότι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η βελτίωση των οδικών υποδομών και των συνοριακών διελεύσεων αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη του προορισμού, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύεται το επενδυτικό ενδιαφέρον από γειτονικές χώρες για ξενοδοχεία, γη και εξοχικές κατοικίες. Η Καβάλα παρουσιάζει μια ιδιαίτερη τουριστική φυσιογνωμία, καθώς στην πόλη λειτουργεί ένας πυρήνας ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας, ενώ κατά τη θερινή περίοδο η τουριστική δραστηριότητα επεκτείνεται κατά μήκος των παραλιακών περιοχών, τόσο προς τα δυτικά όσο και προς τα ανατολικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Αυτό αναφέρει στο Travel.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας κ. Αντώνης Μιτζάλης, επισημαίνοντας ότι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η βελτίωση των οδικών υποδομών και των συνοριακών διελεύσεων αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη του προορισμού, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύεται το επενδυτικό ενδιαφέρον από γειτονικές χώρες για ξενοδοχεία, γη και εξοχικές κατοικίες. Η Καβάλα παρουσιάζει μια ιδιαίτερη τουριστική φυσιογνωμία, καθώς στην πόλη λειτουργεί ένας πυρήνας ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας, ενώ κατά τη θερινή περίοδο η τουριστική δραστηριότητα επεκτείνεται κατά μήκος των παραλιακών περιοχών, τόσο προς τα δυτικά όσο και προς τα ανατολικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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