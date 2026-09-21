«Το νησί της νιότης μου, των διαδρομών και των μικρών ανακαλύψεων»: Η Νάξος του δημοσιογράφου Νικόλα Βαφειάδη
«Το νησί της νιότης μου, των διαδρομών και των μικρών ανακαλύψεων»: Η Νάξος του δημοσιογράφου Νικόλα Βαφειάδη
Από τις φοιτητικές αναμνήσεις μέχρι τις νέες ανακαλύψεις, ο Νικόλας Βαφειάδης αφηγείται τη δική του Νάξο.
Η σχέση μου με τη Νάξο ξεκινάει από τα φοιτητικά μου χρόνια, τότε που αναζητούσαμε μεγάλες αμμουδερές παραλίες για τα μεταμεσημβρινά μπάνια, όπου μας έκαιγε ο αδυσώπητος κυκλαδίτικος ήλιος, αλλά και τις βραδινές μας εξορμήσεις. Με μια κιθάρα και λίγα (ή ενίοτε περισσότερα) ποτά, στήναμε κάθε βράδυ πάρτι. Οι παρέες μεγάλωναν και στο τέλος ενώνονταν. Κι οι νύχτες έπαιρναν το δικό τους χρώμα. Η πλούσια ενδοχώρα του μεγάλου αυτού νησιού εξασφάλιζε ότι οι διακοπές μας θα είχαν ενδιαφέρον και ποικιλία. Και οι τοπικές παραγωγές γέμιζαν το τραπέζι μας με πεντανόστιμα παραδοσιακά προϊόντα. Στην καινούργια της φάση, η σχέση μου με τη Νάξο ανανεώθηκε χάρη σε έναν καλό μου φίλο που μου έδειξε βίντεο και φωτογραφίες από τις διακοπές του σε μια ονειρεμένη αμμουδιά, που έμοιαζε ψεύτικη.
Τα καταγάλανα νερά παιχνίδιζαν με τις ακτίνες του ήλιου. Ρώτησα αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Μετά την αρνητική του απάντηση, άρχισα να ψάχνω στα πέρατα της γεωγραφίας, επειδή τυχαίνει να είναι μεγάλος ταξιδευτής. Μπαχάμες, Σεϋχέλλες, Κανκούν, «Ξέχνα το, στη Νάξο είναι», μου είπε και κλείσαμε τις δυο επόμενες σεζόν στη συγκεκριμένη παραλία. Θα σας πω σε λίγο πού ακριβώς βρίσκεται το ειδυλλιακό αυτό σημείο.
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