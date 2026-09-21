Γιώργος Σταθόπουλος: Εδώ και 50 χρόνια ζωγραφίζει κόσμους και εξηγεί γιατί δεν ταξιδεύει

Στο ατελιέ του Γιώργου Σταθόπουλου, η ζωγραφική γίνεται τρόπος ζωής, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να δημιουργεί με αισιοδοξία.