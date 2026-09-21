Γιώργος Σταθόπουλος: Εδώ και 50 χρόνια ζωγραφίζει κόσμους και εξηγεί γιατί δεν ταξιδεύει
Γιώργος Σταθόπουλος: Εδώ και 50 χρόνια ζωγραφίζει κόσμους και εξηγεί γιατί δεν ταξιδεύει
Στο ατελιέ του Γιώργου Σταθόπουλου, η ζωγραφική γίνεται τρόπος ζωής, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να δημιουργεί με αισιοδοξία.
UPD:
Όταν τρυπώνεις στο ατελιέ του Γιώργου Σταθόπουλου, είναι σαν να ταξιδεύεις, παρόλο που εκείνος δεν αγαπάει ιδιαίτερα τα ταξίδια. Όσο μιλάς μαζί του, πλημμυρίζεις εικόνες, σκέψεις και συναισθήματα, ενώ ο σπουδαίος καλλιτέχνης επιλέγει να λειτουργεί χωρίς δεύτερες σκέψεις ή αναλύσεις και να συζητά περισσότερο με ρεαλισμό. Και μπορεί να τον έχεις ακούσει, δει ή διαβάσει στις συνεντεύξεις του, αλλά κάθε φορά έχει κάτι καινούργιο να πει, συνδέοντας μ’ έναν δικό του, μοναδικό τρόπο την ιστορία με το σήμερα, το μεγαλείο με την απλότητα και τη για κάποιους βαρετή καθημερινότητα με τη χαρά και την αισιοδοξία.
Ως μικρό παιδί μεγάλωσε στην Καλλιθέα Αιτωλοακαρνανίας και δεν είχε το όραμα να γίνει ζωγράφος, δε γνώριζε καν την ύπαρξη της Σχολής Καλών Τεχνών, αλλά τελικά βρέθηκε τυχαία σε αυτό τον χώρο. «Εγώ ήρθα από το χωριό γιατί εκεί δεν είχα μέλλον, ήμουν ο χειρότερος μαθητής. Είχαμε λοιπόν κάτι συγγενείς στην Αθήνα, μ’ έβαλαν σε μία διαφημιστική εταιρεία και τότε, χωρίς υπολογιστές, τα κάναμε όλα στο χέρι. Η ευχέρεια που είχα στα χέρια μου, μ’ έκανε πολύ σύντομα μάστορα. Κάποια στιγμή ένας φίλος του αφεντικού μου, ο Πανουργιάς, με συμβούλεψε να σπουδάσω στη Σχολή Καλών Τεχνών δίνοντάς μου ένα χαρτί με τις απαραίτητες οδηγίες. Δεν ήταν αυτός ο προορισμός μου, αλλά πήγα από περιέργεια και τελικά εκεί ήμουν πιο επιμελής από ποτέ».
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UPD:
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