3 ακίνητα προς πώληση σε Αγ. Στέφανο, Νέα Ερυθραία και Γέρακα
3 ακίνητα προς πώληση σε Αγ. Στέφανο, Νέα Ερυθραία και Γέρακα
Επενδυτικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν κατοικία στα Βόρεια και Ανατολικά Προάστια της Αττικής.
Η αγορά ακινήτων αλλάζει συνεχώς, ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής, τις μετακινήσεις των κατοίκων και τη νέα δυναμική των πόλεων. Ωστόσο, ένας παράγοντας εξακολουθεί να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αξία ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία. Περιοχές με έντονη οικιστική ανάπτυξη, καλή σύνδεση με το κέντρο και προοπτική εξέλιξης συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των αγοραστών, είτε αναζητούν την επόμενη κατοικία τους είτε μια επένδυση με προοπτική.
Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει 2 διαμερίσματα, 110,17 τ.μ. στον Γέρακα και 87,10 τ.μ. στην Νέα Ερυθραία, και μία μεζονέτα 195,67 τ.μ., στον Αγ. Στέφανο που αποτελούν ευκαιρία για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία σε περιοχές στις οποίες η ζήτηση για ακίνητα παραμένει σταθερά υψηλή.
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