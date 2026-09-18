Η Ευρώπη των κάστρων σε έναν χάρτη: 7.000 φρούρια, παλάτια και ιστορικά μνημεία σε όλο τον κόσμο
Η Ευρώπη των κάστρων σε έναν χάρτη: 7.000 φρούρια, παλάτια και ιστορικά μνημεία σε όλο τον κόσμο
Mία διαφορετική αφετηρία για τον σχεδιασμό ενός ταξιδιού.
Ορισμένα ταξίδια δεν ξεκινούν από κοσμοπολίτικες παραλίες ή μουσεία, αλλά ξεδιπλώνονται με αφετηρία ένα απόκρημνο, «χαμένο» κάστρο στην κορυφή ενός λόφου. Το Castlemap επιχειρεί να συγκεντρώσει αυτή τη δεύτερη κατηγορία ταξιδιωτικής έμπνευσης σε έναν ενιαίο διαδραστικό χάρτη. Η σημερινή του βάση περιλαμβάνει 7.044 κάστρα, φρούρια, παλάτια και ιστορικά μνημεία σε 141 χώρες, με φωτογραφίες, συντεταγμένες, βασικές πληροφορίες και σύντομη ιστορία για κάθε μνημείο.
Παρότι ο χάρτης είναι παγκόσμιος, μια γρήγορη ματιά στα δεδομένα αρκεί για να αποκαλύψει πού βρίσκεται το πραγματικό του κέντρο βάρους: Στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Παρότι ο χάρτης είναι παγκόσμιος, μια γρήγορη ματιά στα δεδομένα αρκεί για να αποκαλύψει πού βρίσκεται το πραγματικό του κέντρο βάρους: Στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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