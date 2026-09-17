Μονοήμερη στη Χαλκίδα: Η πιο γρήγορη απόδραση στο πιο κοντινό «νησί»
Μονοήμερη στη Χαλκίδα: Η πιο γρήγορη απόδραση στο πιο κοντινό «νησί»
Βρίσκεται αρκετά κοντά για να την επιλέξεις αυθόρμητα και έχει πολλές εμπειρίες, εικόνες και ιστορίες να μοιραστεί.
UPD:
Αν κάποιος μου ζητούσε να σκεφτώ έναν τρόπο να φτάσω σε ένα ελληνικό νησί, το τρένο σίγουρα δεν θα ήταν η πρώτη μου απάντηση. Κι όμως, υπάρχει ένα νησί στην Ελλάδα για το οποίο υπάρχει απευθείας σύνδεση με τρένο, ξεκινώντας μάλιστα από την καρδιά της πρωτεύουσας: η Εύβοια.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η διαδρομή ως την Χαλκίδα μου κινεί το ενδιαφέρον πριν ακόμη αναχωρήσω. Η Εύβοια βρίσκεται τόσο κοντά στην χερσαία Ελλάδα, που στη Χαλκίδα οι δύο στεριές σχεδόν αγγίζουν η μία την άλλη. Ανάμεσά τους κυλά ο πορθμός του Ευρίπου. Στο στενότερο σημείο του, η Παλαιά Γέφυρα ενώνει τις δύο ακτές, εκεί όπου παρατηρείται το ιδιαίτερο φαινόμενο της εναλλαγής των θαλάσσιων ρευμάτων. Το δικό μου πέρασμα στην Εύβοια, όμως, ξεκινά αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα, στο κέντρο της Αθήνας.
Φτάνω στον Σταθμό Λαρίσης, τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας, από όπου ξεκινά σήμερα το δικό μου ταξίδι προς τη Χαλκίδα. Το όνομα του σταθμού δεν είναι τυχαίο, αφού όταν δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν η αφετηρία της γραμμής που ένωνε την Αθήνα με τη Λάρισα. Περίπου έναν αιώνα αργότερα, οι προορισμοί από τις αποβάθρες του είναι πολλοί, ανάμεσά τους και ο δικός μου σημερινός.
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UPD:
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