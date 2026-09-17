Μονοήμερη στη Χαλκίδα: Η πιο γρήγορη απόδραση στο πιο κοντινό «νησί»



Βρίσκεται αρκετά κοντά για να την επιλέξεις αυθόρμητα και έχει πολλές εμπειρίες, εικόνες και ιστορίες να μοιραστεί.