Sagrada Familia: Το αριστούργημα του ισπανικού μοντερνισμού στην «καρδιά» της Βαρκελώνης
Sagrada Familia: Το αριστούργημα του ισπανικού μοντερνισμού στην «καρδιά» της Βαρκελώνης
Η περιήγηση στο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα του Gaudi αποτελεί μία από τις πιο όμορφες και γεμάτες δέος εμπειρίες στη Βαρκελώνη.
Πλησιάζαμε στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και από το παράθυρο του αεροπλάνου μπορέσαμε να διακρίνουμε τους πύργους της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας Sagrada Familia. Επιθυμία μας ήταν να την επισκεφτούμε ευθύς μετά την προσγείωσή μας, όμως, η προσπάθειά μας να κάνουμε ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων για την ημερομηνία που θέλαμε, ακόμα και τρεις εβδομάδες πριν από το ταξίδι μας, απέβη άκαρπη.
Η επίσκεψη στο εμβληματικό αριστούργημα του Καταλανού αρχιτέκτονα Antoni Gaudi προγραμματίστηκε να γίνει το απόγευμα πριν από την ημέρα αποχώρησής μας από την ισπανική πόλη. Μέχρι τότε, ο ναός ήταν διακριτός από οποιοδήποτε σημείο πηγαίναμε –μεταξύ άλλων, από το πάρκο Guell, την ταράτσα των Casa Mila, Casa Batllo και Καθεδρικού Ναού της Παναγίας της Θάλασσας, από το κάστρο του Montjuïc και από σκάφος κατά τη διάρκεια πλεύσιμης βόλτας στο παραλιακό μέτωπο της Βαρκελώνης.
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