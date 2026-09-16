Αυτό είναι «Το μπονσάι της Αργιθέας»
Αυτό είναι «Το μπονσάι της Αργιθέας»
Το πουρνάρι που φυτρώνει πάνω σε έναν βράχο, μέσα στο ποτάμι.
Στα βόρεια Άγραφα, στη μέση της κοίτης του Πετριλιώτη, ένα μικρό πουρνάρι στέκει πάνω σ’ έναν βράχο και έχει γίνει ο λόγος που όλο και περισσότεροι ανεβαίνουν ως εδώ. Αξίζει τη διαδρομή.
Ανεβαίνεις από την πλευρά της Καρδίτσας, περνάς το Πετροχώρι κι ο δρόμος στριφογυρίζει μέσα σε ελατόδασος, με νερά που τρέχουν ακόμη και τον Αύγουστο. Όσο ανηφορίζεις, οι μαχαλάδες του Πετρίλου ξεπροβάλλουν σκόρπιοι στις πλαγιές, αμφιθεατρικά, σαν πέταλο. Είσαι στα 1.160 μέτρα, σ’ ένα χωριό απλωμένο σε πολλούς οικισμούς, με τον σημερινό κεντρικό οικισμό του να ονομάζεται Μάγειρος έως το 1971, με 99 κατοίκους στην τελευταία απογραφή κι ελάχιστους να ξεχειμωνιάζουν εκεί πάνω. Είναι ένας τόπος που φτάνεις για να τον γνωρίσεις, επειδή το ‘χεις βάλει σκοπό.
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