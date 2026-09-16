Πώς οργανώνω σωστά ένα ταξίδι εκτός Ευρώπης χωρίς να ξεφύγω στο budget;
Πώς οργανώνω σωστά ένα ταξίδι εκτός Ευρώπης χωρίς να ξεφύγω στο budget;
'Αλλωστε, σωστή οργάνωση δε σημαίνει ότι πρέπει να στερηθείς από όσα θες να ζήσεις.
Ένα μεγάλο ταξίδι, ειδικά εκτός Ευρώπης, ξεκινά συνήθως πολύ πριν από την ημέρα που θα κλείσεις τη βαλίτσα, θα έχεις το διαβατήριο στο χέρι και θα είσαι έτοιμος/η να φύγεις για το αεροδρόμιο. Ξεκινά από εκείνη την πρώτη αναζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια, σημεία ενδιαφέροντος στον χάρτη, τα ξενοδοχεία ή τα καταλύματα στα οποία θα μείνεις, έως ότου όλα αρχίσουν σιγά σιγά να παίρνουν μορφή.
Και όσο πιο μακρινός ο προορισμός, τόσο πιο πολλές είναι και οι παράμετροι που μπαίνουν στην εξίσωση: διαφορετικό νόμισμα, διαφορετική κουλτούρα, μεγαλύτερες αποστάσεις κ.ά. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, εμφανίζεται και το αναπόφευκτο ερώτημα: πόσο θα μου κοστίσει τελικά αυτό το ταξίδι;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Και όσο πιο μακρινός ο προορισμός, τόσο πιο πολλές είναι και οι παράμετροι που μπαίνουν στην εξίσωση: διαφορετικό νόμισμα, διαφορετική κουλτούρα, μεγαλύτερες αποστάσεις κ.ά. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, εμφανίζεται και το αναπόφευκτο ερώτημα: πόσο θα μου κοστίσει τελικά αυτό το ταξίδι;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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