Ιωάννινα: Τα πολλά πρόσωπα μίας νεανικής και ζωντανής πόλης
Ιωάννινα: Τα πολλά πρόσωπα μίας νεανικής και ζωντανής πόλης
Στα Ιωάννινα υπάρχει πάντα μια ακόμη διαδρομή να ανακαλύψεις και μια ακόμη παρέα να συναντήσεις.
Στα Ιωάννινα η καθημερινότητά μας είναι πάντα γεμάτη. Πρόκειται για έναν προορισμό που δεν θα σε αφήσει ποτέ να βαρεθείς -μια αληθινά ευχάριστη έκπληξη για τα δεδομένα της επαρχίας. Έχεις τόσα πράγματα να δεις και να εξερευνήσεις, τόσα σημεία να επισκεφτείς και τόσες γωνιές να ανακαλύψεις. Εδώ, η ζωντάνια μιας από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας συνυπάρχει αρμονικά με την ηρεμία της λίμνης Παμβώτιδας, την ιστορία του Κάστρου και το επιβλητικό τοπίο των βουνών της Ηπείρου. Ένας τόπος που μπορείς να γνωρίσεις ως επισκέπτης, αλλά που είναι ακόμη πιο εύκολο να αγαπήσεις όταν γίνει μέρος της καθημερινότητάς σου.
Τα πρωινά μας εδώ ξεκινάνε με ομίχλη -ως επί το πλείστον. Οι δρόμοι γεμίζουν φοιτητές που κατευθύνονται προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ το κρύο μας φέρνει πιο κοντά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το γεγονός ότι οι περισσότερες σχολές βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού διαμορφώνει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή ζωή και το φυσικό τοπίο που περιβάλλει την πόλη. Με τη λήξη των μαθημάτων, το αστικό κέντρο αποκτά ακόμα περισσότερη ζωή σε σχέση με τα πρωινά. Τώρα έχουν σειρά οι βόλτες, οι καφέδες και οι μπίρες στα πλακόστρωτα. Τα Ιωάννινα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι νέες γνωριμίες και οι διαφορετικές παρέες γίνονται γρήγορα κομμάτι της καθημερινότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τα πρωινά μας εδώ ξεκινάνε με ομίχλη -ως επί το πλείστον. Οι δρόμοι γεμίζουν φοιτητές που κατευθύνονται προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ το κρύο μας φέρνει πιο κοντά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το γεγονός ότι οι περισσότερες σχολές βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού διαμορφώνει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή ζωή και το φυσικό τοπίο που περιβάλλει την πόλη. Με τη λήξη των μαθημάτων, το αστικό κέντρο αποκτά ακόμα περισσότερη ζωή σε σχέση με τα πρωινά. Τώρα έχουν σειρά οι βόλτες, οι καφέδες και οι μπίρες στα πλακόστρωτα. Τα Ιωάννινα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι νέες γνωριμίες και οι διαφορετικές παρέες γίνονται γρήγορα κομμάτι της καθημερινότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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