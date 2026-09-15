Η Ευρώπη με τρένο: Ένας νέος χάρτης συγκεντρώνει 765 σιδηροδρομικές διαδρομές
Η Ευρώπη με τρένο: Ένας νέος χάρτης συγκεντρώνει 765 σιδηροδρομικές διαδρομές
Όταν ο χάρτης λειτουργεί σαν κατάλογος ταξιδιωτικών ιδεών.
Από το Λονδίνο στο Fort William με το Caledonian Sleeper, από τη Ζυρίχη στις ελβετικές Άλπεις και από το Όσλο στο Μπέργκεν μέσα από ορεινά τοπία, η Ευρώπη διαθέτει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως η ίδια η ταξιδιωτική εμπειρία.
Το World Train Map συγκεντρώνει αυτές τις διαδρομές σε έναν ενιαίο διαδραστικό άτλαντα. Παγκοσμίως περιλαμβάνει σήμερα 1.288 επιλεγμένες σιδηροδρομικές διαδρομές σε 120 χώρες, συνολικού μήκους περίπου 320.300 χλμ., από τρένα υψηλής ταχύτητας και κλασικές συνδέσεις μέχρι νυχτερινά, ορεινά, ιστορικά και πολυτελή τρένα.
Στην Ευρώπη, όμως, ο χάρτης γίνεται ιδιαίτερα πυκνός, καθώς καταγράφει 765 διαδρομές σε 38 χώρες, οι οποίες καλύπτουν περίπου 173.900 χλμ. Στην ίδια βάση περιλαμβάνονται 74 γραμμές υψηλής ταχύτητας και 33 νυχτερινές διαδρομές.
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