Ροδόπη: Η βαλκανική terra incognita με την άγρια φθινοπωρινή φύση
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Ροδόπη: Η βαλκανική terra incognita με την άγρια φθινοπωρινή φύση

Φθινοπωρινή φύση σε μια ανεξερεύνητη περιοχή με αραιοκατοικημένα χωριά και άγρια ζωή.

Ροδόπη: Η βαλκανική terra incognita με την άγρια φθινοπωρινή φύση
Ντυμένη στις αποχρώσεις του κόκκινου, του κίτρινου και του καφέ, η Ροδόπη είναι η θρακιώτικη εκδοχή του φθινοπώρου. Άγνωστη, ανεξερεύνητη και σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτη από το σαρωτικό ρεύμα του μαζικού τουρισμού, η βαλκανική Ροδόπη κρύβει ανεπανάληπτες φυσικές, πολιτισμικές και ανθρωπολογικές εκπλήξεις που αξίζει κανείς να ανακαλύψει με το παραπάνω. Ακριβώς πάνω στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας και, στο ελληνικό της τμήμα, απλωμένη κυρίως από τη Δράμα και την Ξάνθη έως τον νομό Ροδόπης, η Ροδόπη αποτελεί έναν από τους συγκλονιστικότερους και πιο παρθένους ορεινούς όγκους της χώρας.

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