Ποιοι ήταν οι αγαπημένοι νησιωτικοί προορισμοί των Ελλήνων το φετινό καλοκαίρι
Ποιοι ήταν οι αγαπημένοι νησιωτικοί προορισμοί των Ελλήνων το φετινό καλοκαίρι
1 στις 48 κρατήσεις ακτοπλοϊκώς περιλάμβανε κατοικίδιο.
UPD:
Οι αγαπημένοι προορισμοί των Ελλήνων, το κόστος μιας ακτοπλοϊκής απόδρασης και οι ταξιδιωτικές συνήθειες του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνονται στα στοιχεία κρατήσεων της Ferryscanner για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2026.
Η ανάλυση της πλατφόρμας καταγράφει τις επιλογές των Ελλήνων ταξιδιωτών, από το μέσο κόστος των εισιτηρίων για solo ταξιδιώτες, ζευγάρια και οικογένειες, μέχρι τη διάρκεια των καλοκαιρινών αποδράσεων και την επιλογή να ταξιδέψουν μαζί με το κατοικίδιό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρατήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών μέσω Ferryscanner για τα ελληνικά νησιά σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η ανάλυση της πλατφόρμας καταγράφει τις επιλογές των Ελλήνων ταξιδιωτών, από το μέσο κόστος των εισιτηρίων για solo ταξιδιώτες, ζευγάρια και οικογένειες, μέχρι τη διάρκεια των καλοκαιρινών αποδράσεων και την επιλογή να ταξιδέψουν μαζί με το κατοικίδιό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρατήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών μέσω Ferryscanner για τα ελληνικά νησιά σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
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