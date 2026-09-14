400 επαγγελματίες της ινδικής ταξιδιωτικής αγοράς στην Ελλάδα
400 επαγγελματίες της ινδικής ταξιδιωτικής αγοράς στην Ελλάδα
Στη Ρόδο το TAFI Convention 2026.
Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και decision makers της αγοράς ταξιδιών της Ινδίας αναμένεται να βρεθούν στην Ελλάδα για το TAFI Convention 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως η επιλογή της Ελλάδας και ειδικότερα της Ρόδου ως host destination του συνεδρίου από την Travel Agents Federation of India (TAFI), μιας από τις σημαντικότερες ενώσεις τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μία συγκυρία κατά την οποία η ινδική εξερχόμενη ταξιδιωτική αγορά παρουσιάζει αυξανόμενη δυναμική και η Ελλάδα επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της σε νέες αγορές υψηλού ενδιαφέροντος. Το συνέδριο, με κεντρικό θέμα «Connecting Legacies, Crafting Futures», αποτυπώνει τη φιλοσοφία της TAFI, αφενός να τιμήσει την κληρονομιά τεσσάρων δεκαετιών και αφετέρου να στρέψει το βλέμμα στις ευκαιρίες και τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον των ταξιδιών.
Υπογραμμίζεται ότι παρακαταθήκη για την επιτυχία του TAFI Convention 2026 αποτελεί το γεγονός ότι στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι ταξιδιωτικών γραφείων, tour operators, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και DMCs, καθώς και στελέχη του ευρύτερου ταξιδιωτικού κλάδου της Ινδίας. Το Convention φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης τουριστικής και επιχειρηματικής γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας.
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