Αυλαία για το Φεστιβάλ Ταινιών Δράμας: Μεγάλος νικητής η θέληση για ζωή
Αυλαία για το Φεστιβάλ Ταινιών Δράμας: Μεγάλος νικητής η θέληση για ζωή
H ταινία της Βίκυς Αναστασιάδου, «Wheel to live», παίρνει το «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ.
Λίγα λεπτά μετά τις 20:00 στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας. Καθήμενοι οι δημιουργοί μιλούν μεταξύ τους, χαμογελούν, διακρίνονται ψήγματα αμηχανίας και λίγη αγωνία. Η τελετή λήξης ξεκινά: σβήνουν τα φώτα και στην οθόνη ξετυλίγονται στιγμές από όλες τις ημέρες του 49ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF).
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι άνθρωποι, οι δημιουργοί που ξετυλίγουν, καθένας με τη δική του ματιά και ευαισθησία, τις ιστορίες τους στην οθόνη. Κάποιες εξ ολοκλήρου άρτιες, κάποιες λιγότερο, ορισμένες χρειάζονται ακόμα λίγη φροντίδα. Όμως όλες τους είναι καμωμένες με αγάπη, ενέχουν ψυχή. Πρόκειται για ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν, να τις δούμε και να σταθούμε σ’ αυτές. Άλλωστε, οι ιστορίες ενώνουν τους ανθρώπους, πολλώ δε μάλλον όταν αφορούν στη θέληση μιας θρυμματισμένης ύπαρξης για ζωή. Αυτή η θέληση κυριαρχεί στην ταινία της Βίκυς Αναστασιάδου, «Wheel to live» που απέσπασε το μεγάλο βραβείο του DISFF, τον Χρυσό Διόνυσο, άρα και το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ, και φεύγει από τη Δράμα έχοντας στις «αποσκευές» της, επίσης, τα βραβεία κοινού, Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) και Onassis Film Award.
Η ταινία –μια ιστορία θέλησης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης που βασίζεται στο πραγματικό περιστατικό του σεναριογράφου και πρωταγωνιστή Νίκου Τσογγίδη ο οποίος έμεινε τετραπληγικός έπειτα από ένα ατύχημα– δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο· μάς άγγιξε για την «αβίαστα συγκινητική προσέγγιση της αναπηρίας, την τρυφερότητα, την ειλικρίνεια και το χιούμορ με τα οποία αντιμετωπίζει τους ήρωές της, έχοντας στο επίκεντρο την ανθρώπινη ευθραυστότητα», όπως αναφέρει η κριτική επιτροπή στο σκεπτικό της.
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Στο επίκεντρο βρίσκονται οι άνθρωποι, οι δημιουργοί που ξετυλίγουν, καθένας με τη δική του ματιά και ευαισθησία, τις ιστορίες τους στην οθόνη. Κάποιες εξ ολοκλήρου άρτιες, κάποιες λιγότερο, ορισμένες χρειάζονται ακόμα λίγη φροντίδα. Όμως όλες τους είναι καμωμένες με αγάπη, ενέχουν ψυχή. Πρόκειται για ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν, να τις δούμε και να σταθούμε σ’ αυτές. Άλλωστε, οι ιστορίες ενώνουν τους ανθρώπους, πολλώ δε μάλλον όταν αφορούν στη θέληση μιας θρυμματισμένης ύπαρξης για ζωή. Αυτή η θέληση κυριαρχεί στην ταινία της Βίκυς Αναστασιάδου, «Wheel to live» που απέσπασε το μεγάλο βραβείο του DISFF, τον Χρυσό Διόνυσο, άρα και το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ, και φεύγει από τη Δράμα έχοντας στις «αποσκευές» της, επίσης, τα βραβεία κοινού, Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) και Onassis Film Award.
Η ταινία –μια ιστορία θέλησης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης που βασίζεται στο πραγματικό περιστατικό του σεναριογράφου και πρωταγωνιστή Νίκου Τσογγίδη ο οποίος έμεινε τετραπληγικός έπειτα από ένα ατύχημα– δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο· μάς άγγιξε για την «αβίαστα συγκινητική προσέγγιση της αναπηρίας, την τρυφερότητα, την ειλικρίνεια και το χιούμορ με τα οποία αντιμετωπίζει τους ήρωές της, έχοντας στο επίκεντρο την ανθρώπινη ευθραυστότητα», όπως αναφέρει η κριτική επιτροπή στο σκεπτικό της.
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