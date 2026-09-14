3 μουσεία για να επισκεφθείτε στο Παρίσι αν έχετε μόνο λίγες ημέρες
3 μουσεία για να επισκεφθείτε στο Παρίσι αν έχετε μόνο λίγες ημέρες
Kαι γιατί το διασημότερο μουσείο στον κόσμο δεν είναι ένα από αυτά.
Είκοσι διαμερίσματα, είκοσι διαφορετικά σύμπαντα. Σίγουρα δεν είναι όλες οι γωνιές του Παρισιού εξίσου ενδιαφέρουσες και εντυπωσιακές, ωστόσο, ακόμα και στην πιο ήσυχη, απομακρυσμένη και χαλαρή γειτονιά της Πόλης του Φωτός μπορεί ένας επισκέπτης να ανακαλύψει κάτι πραγματικά μοναδικό. Εκείνη τη μικρή λεπτομέρεια που θα κάνει το ταξίδι του ξεχωριστό και θα μείνει για πολύ καιρό χαραγμένη στο μυαλό του.
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