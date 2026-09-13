Σανγκάη: Ταξίδι στη φουτουριστική μεγαλούπολη της Ανατολής
Σανγκάη: Ταξίδι στη φουτουριστική μεγαλούπολη της Ανατολής
Πανύψηλοι ουρανοξύστες, πληθώρα μουσείων, πάρκα, παραδοσιακοί ναοί και ιδιαίτερη γαστρονομία συνθέτουν την εικόνα της Σανγκάης.
Φιγουράρει σε τίτλους ταινιών όπως «Η κυρία από τη Σανγκάη» του Όρσον Γουέλς, σε κινηματογραφικά πλάνα του «James Bond: Skyfall», είναι ξακουστή για το εμπορικό λιμάνι της, τους πανύψηλους ουρανοξύστες που της χαρίζουν φουτουριστικό χαρακτήρα, τους παραδοσιακούς ναούς οι οποίοι εντυπωσιάζουν για την ομορφιά τους και χαρίζουν απλόχερα γαλήνη σε κάθε επισκέπτη τους.
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