Πειραιάς: Η πόλη που ζει με το βλέμμα στη θάλασσα

Και τι δεν έχει να αφηγηθεί αυτό το πολυτραγουδισμένο, πολύβουο λιμάνι με τη μακραίωνη ιστορία… Ο Πειραιάς είναι το Μικρολίμανο, η Καστέλα, η Πειραϊκή, το Πασαλιμάνι. Είναι το ούζο, ο μεζές, τα ρεμπέτικα, η Τρούμπα.