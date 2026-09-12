Πώς οι προορισμοί δημιουργούν αξία για τον τόπο τους μαζί με κατοίκους και επισκέπτες
Πώς οι προορισμοί δημιουργούν αξία για τον τόπο τους μαζί με κατοίκους και επισκέπτες
Από τις γερμανικές ακτές της Βόρειας Θάλασσας έως τα Ιμαλάια, πρωτοβουλίες αξιοποιούν την επισκεψιμότητα προς όφελος του προορισμού.
Το 10ο Destination Insight της Marketing Greece συγκέντρωσε παραδείγματα προορισμών οι οποίοι εξερευνούν ιδέες και συστήματα που τους βοηθούν να προσαρμόζονται, να εκπαιδεύονται και να δημιουργούν αξία μαζί με τους κατοίκους και επισκέπτες τους.
Από τις γερμανικές ακτές της Βόρειας Θάλασσας και το Isle of Man έως τα Ιμαλάια, πρωτοβουλίες αξιοποιούν την επισκεψιμότητα προς όφελος του προορισμού. Στο Ελσίνκι, η «ευτυχία» μεταφράζεται σε ένα κοινό πλαίσιο εμπειρίας και επικοινωνίας. Στην Πολωνία και την Αυστρία η αλλαγή αντιμετωπίζεται ως μια συνεχής διαδικασία έρευνας, πειραματισμού και συλλογικής μάθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Από τις γερμανικές ακτές της Βόρειας Θάλασσας και το Isle of Man έως τα Ιμαλάια, πρωτοβουλίες αξιοποιούν την επισκεψιμότητα προς όφελος του προορισμού. Στο Ελσίνκι, η «ευτυχία» μεταφράζεται σε ένα κοινό πλαίσιο εμπειρίας και επικοινωνίας. Στην Πολωνία και την Αυστρία η αλλαγή αντιμετωπίζεται ως μια συνεχής διαδικασία έρευνας, πειραματισμού και συλλογικής μάθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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