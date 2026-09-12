Οι βίγλες της Χίου: Οι πέτρινοι φρουροί που κρατούσαν άγρυπνο το νησί
Οι βίγλες της Χίου: Οι πέτρινοι φρουροί που κρατούσαν άγρυπνο το νησί
Ανάμεσα σε βράχια και ακρωτήρια, οι βίγλες της Χίου αφηγούνται ακόμη ιστορίες πειρατών.
UPD:
Αν περπατήσεις τη δυτική ακτή της Χίου, κάπου ανάμεσα σε Λιθί και Σιδηρούντα, θα δεις να ξεπροβάλλουν πάνω σε ακρωτήρια και βράχια κάτι κυλινδρικοί πέτρινοι πύργοι. Είναι οι βίγλες, τα παρατηρητήρια που κάποτε φύλαγαν ολόκληρη την ακτογραμμή του νησιού.
Το δίκτυο στήθηκε στα χρόνια της Γενουατοκρατίας (1346–1566), όταν τη διοίκηση της Χίου είχε αναλάβει η Μαόνα, μια μετοχική εμπορική εταιρεία με επικεφαλής τις οικογένειες Ιουστινιάνι. Η μαστίχα, τα εσπεριδοειδή και το μετάξι έκαναν το νησί πλούσιο, κι ο πλούτος αυτός το έκανε μόνιμο στόχο επιδρομών. Σαρακηνοί, Οθωμανοί, Αλγερινοί και χριστιανοί κουρσάροι έφταναν από το πέλαγος για λάφυρα και, κυρίως, για σκλάβους. Γι’ αυτό και οι κάτοικοι τράβηξαν τα χωριά τους στην ενδοχώρα, χτίζοντας τα οχυρά καστροχώρια που ξέρουμε σήμερα: τα Μεστά, τους Ολύμπους, το Πυργί, τον Ανάβατο. Τα χωράφια όμως έμεναν εκτεθειμένα στην ακτή, κι εκεί μπήκαν οι βίγλες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το δίκτυο στήθηκε στα χρόνια της Γενουατοκρατίας (1346–1566), όταν τη διοίκηση της Χίου είχε αναλάβει η Μαόνα, μια μετοχική εμπορική εταιρεία με επικεφαλής τις οικογένειες Ιουστινιάνι. Η μαστίχα, τα εσπεριδοειδή και το μετάξι έκαναν το νησί πλούσιο, κι ο πλούτος αυτός το έκανε μόνιμο στόχο επιδρομών. Σαρακηνοί, Οθωμανοί, Αλγερινοί και χριστιανοί κουρσάροι έφταναν από το πέλαγος για λάφυρα και, κυρίως, για σκλάβους. Γι’ αυτό και οι κάτοικοι τράβηξαν τα χωριά τους στην ενδοχώρα, χτίζοντας τα οχυρά καστροχώρια που ξέρουμε σήμερα: τα Μεστά, τους Ολύμπους, το Πυργί, τον Ανάβατο. Τα χωράφια όμως έμεναν εκτεθειμένα στην ακτή, κι εκεί μπήκαν οι βίγλες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα