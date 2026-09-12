Οι βίγλες της Χίου: Οι πέτρινοι φρουροί που κρατούσαν άγρυπνο το νησί
TRAVEL.GR

Οι βίγλες της Χίου: Οι πέτρινοι φρουροί που κρατούσαν άγρυπνο το νησί

Ανάμεσα σε βράχια και ακρωτήρια, οι βίγλες της Χίου αφηγούνται ακόμη ιστορίες πειρατών.

Οι βίγλες της Χίου: Οι πέτρινοι φρουροί που κρατούσαν άγρυπνο το νησί
UPD:
Αν περπατήσεις τη δυτική ακτή της Χίου, κάπου ανάμεσα σε Λιθί και Σιδηρούντα, θα δεις να ξεπροβάλλουν πάνω σε ακρωτήρια και βράχια κάτι κυλινδρικοί πέτρινοι πύργοι. Είναι οι βίγλες, τα παρατηρητήρια που κάποτε φύλαγαν ολόκληρη την ακτογραμμή του νησιού.

Το δίκτυο στήθηκε στα χρόνια της Γενουατοκρατίας (1346–1566), όταν τη διοίκηση της Χίου είχε αναλάβει η Μαόνα, μια μετοχική εμπορική εταιρεία με επικεφαλής τις οικογένειες Ιουστινιάνι. Η μαστίχα, τα εσπεριδοειδή και το μετάξι έκαναν το νησί πλούσιο, κι ο πλούτος αυτός το έκανε μόνιμο στόχο επιδρομών. Σαρακηνοί, Οθωμανοί, Αλγερινοί και χριστιανοί κουρσάροι έφταναν από το πέλαγος για λάφυρα και, κυρίως, για σκλάβους. Γι’ αυτό και οι κάτοικοι τράβηξαν τα χωριά τους στην ενδοχώρα, χτίζοντας τα οχυρά καστροχώρια που ξέρουμε σήμερα: τα Μεστά, τους Ολύμπους, το Πυργί, τον Ανάβατο. Τα χωράφια όμως έμεναν εκτεθειμένα στην ακτή, κι εκεί μπήκαν οι βίγλες.

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