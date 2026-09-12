Ανακαλύπτοντας τη Βαλέτα των Ιπποτών σε επτά στάσεις
Ανακαλύπτοντας τη Βαλέτα των Ιπποτών σε επτά στάσεις
Εικόνες γεμάτες μεγαλοπρέπεια και αλλεπάλληλα σημάδια ένδοξης ιστορίας, οδηγούν τα βήματά μας στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Μάλτας
Αν τα περισσότερα παραμύθια ξεκινούν με τη φράση «Μια φορά κι έναν καιρό…» και τα πιο συναρπαστικά από αυτά περιλαμβάνουν αφηγήσεις με ιππότες, τότε η Βαλέτα δικαιολογημένα συνοδεύεται από τον χαρακτηρισμό μιας πόλης παραμυθένιας. Πράγματι, η πρωτεύουσα της Μάλτας την οποία ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπέντζαμιν Ντισραέλι περιέγραψε το 1830 ως «μια πόλη ανακτόρων, χτισμένη από ευγενείς για ευγενείς», έχει να διηγηθεί αμέτρητες ιστορίες για θρυλικούς ιππότες ευγενούς καταγωγής, ισχυρής επιρροής και εκτεταμένης πολιτικής δύναμης. Πρόκειται για τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη, που κυριολεκτικά και μεταφορικά έθεσαν τον θεμέλιο λίθο μιας λαμπρής πόλης, στολισμένης με ασύγκριτους θησαυρούς, η οποία πλέον αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.
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