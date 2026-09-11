Μαρίνα Σπανού: Οι δύο αθηναϊκές γειτονιές που έγιναν κομμάτι της ιστορίας της
Μαρίνα Σπανού: Οι δύο αθηναϊκές γειτονιές που έγιναν κομμάτι της ιστορίας της
Η Κυψέλη και το Παγκράτι μέσα από τα μάτια της.
Μερικές φορές, η σχέση με μια γειτονιά ξεκινά σχεδόν τυχαία και καταλήγει να γίνεται μία από τις πιο σταθερές σχέσεις της ζωής μας. Για τη Μαρίνα Σπανού, η Κυψέλη είναι ένας τόπος που δεν επέλεξε συνειδητά στην αρχή, αλλά που την επέλεξε εκείνη.
«Η Κυψέλη ήταν πάντα στο μυαλό και την καρδιά μου», λέει, και το αποδίδει, εν μέρει, στην καταγωγή της γιαγιάς της από εκεί. Η ίδια μεγάλωσε στην οδό Κρέσνας, κι από τότε κουβαλάει μια ιδιαίτερη σχέση με τους τόπους, που δύσκολα εξηγείται με λογικά επιχειρήματα. Οι φίλοι της τη λένε «αρκετά περιβαλλοντολογική»: εννοούν πως ο χώρος στον οποίο βρίσκεται καθορίζει τη διάθεσή της. Έτσι επιλέγει και τα σπίτια της σε διαφορετικές περιόδους της ζωής της, με το συναίσθημα να προηγείται της λογικής. Και παρότι η σχέση της με τη συγκεκριμένη συνοικία δύσκολα χωρά σε κάποιον «επίσημο» ορισμό, την αισθάνεται σπίτι της.
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