Ο τουρίστας των μικρών πραγμάτων
Ο τουρίστας των μικρών πραγμάτων
Αντί να κυνηγά αποκλειστικά τα μεγάλα αξιοθέατα και τα viral σημεία, στρέφει το βλέμμα στην καθημερινότητα ενός τόπου.
Να ταξιδέψει κάποιος στο Παρίσι χωρίς να δει τον Πύργο του Άιφελ ή στη Ρώμη χωρίς να περάσει από το Κολοσσαίο δεν είναι ακριβώς το ζητούμενο. Η ιδέα του Tiny Tourist, αλλιώς του «τουρίστα των μικρών πραγμάτων» δεν προτείνει την κατάργηση των εμβληματικών αξιοθέατων. Προτείνει, όμως, η εμπειρία ενός προορισμού να μην αρχίζει και να μην τελειώνει εκεί.
Η έννοια παρουσιάστηκε φέτος από το βρετανικό δημιουργικό μέσο It’s Nice That, μέσα από το Tiny Tourist Report, το οποίο επιχειρεί να επανεξετάσει τόσο τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, όσο και τον τρόπο με τον οποίο τα ταξίδια προβάλλονται. Στη σύνταξή του συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στελέχη του Trippin και του Lonely Planet.
Η βασική του ιδέα είναι σχεδόν αντιτουριστική στην απλότητά της, όταν μια δραστηριότητα μοιάζει με το κάτι αναμενόμενο που θα έκανε ένας επισκέπτης, αξίζει να εξεταστεί και μια διαφορετική επιλογή.
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