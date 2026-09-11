Γιατί η Θεσσαλία είναι ένας από τους τοπ προορισμούς αυτό το φθινόπωρο
Γιατί η Θεσσαλία είναι ένας από τους τοπ προορισμούς αυτό το φθινόπωρο
Περιήγηση στις φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό, τα γραφικά χωριά και τις γεύσεις της Θεσσαλίας, που σας προσκαλεί να την ανακαλύψετε.
Την άνοιξη κοιτάμε τα άνθη στο έδαφος, το φθινόπωρο κοιτάμε ψηλά για να θαυμάσουμε τα χρώματα με τα οποία ντύνονται τα δέντρα. Αυτή η κίνηση του βλέμματος κυριαρχεί στη Θεσσαλία, στην Περιφέρεια που βρίσκεται στην «καρδιά» της Ελλάδας και καμώνεται για τις κάθε είδους ομορφιές της, ώστε, ακόμα και αν το βλέμμα ανυψωθεί, να μη μένει μόνο εκεί, αλλά να συνεχίζει να πλανάται πάνω από κάθε σπιθαμή του τοπίου, ώσπου να κρατήσει στην οπτική μνήμη όσο περισσότερο από το φυσικό κάλλος μπορεί. Και όχι άδικα.
Η ανεξίτηλη γοητεία της Θεσσαλίας το φθινόπωρο δεν αφήνει ασυγκίνητο κανέναν φυσιολάτρη ή ταξιδιώτη. Η χρωματική παλέτα της φύσης αποκτά κίτρινους, κόκκινους και πορτοκαλί τόνους και το τοπίο προσφέρεται για στοχαστικούς περιπάτους και παρατήρηση των φυλλοβόλων δέντρων. Ακόμα και η σταδιακή μεταβολή του καιρού, με την ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας και τα πρωτοβρόχια, σηματοδοτούν με γλυκό τρόπο την αλλαγή της εποχής και την ιδανική στιγμή για ένα ταξίδι. Χάρη στα παραμυθένια δάση, τα ορεινά τοπία, τους υδάτινους καθρέπτες, τον πλούσιο πολιτισμό και τη γαστρονομία της, η Θεσσαλία αποτελεί έναν από τους τοπ προορισμούς γι’ αυτό το φθινόπωρο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η ανεξίτηλη γοητεία της Θεσσαλίας το φθινόπωρο δεν αφήνει ασυγκίνητο κανέναν φυσιολάτρη ή ταξιδιώτη. Η χρωματική παλέτα της φύσης αποκτά κίτρινους, κόκκινους και πορτοκαλί τόνους και το τοπίο προσφέρεται για στοχαστικούς περιπάτους και παρατήρηση των φυλλοβόλων δέντρων. Ακόμα και η σταδιακή μεταβολή του καιρού, με την ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας και τα πρωτοβρόχια, σηματοδοτούν με γλυκό τρόπο την αλλαγή της εποχής και την ιδανική στιγμή για ένα ταξίδι. Χάρη στα παραμυθένια δάση, τα ορεινά τοπία, τους υδάτινους καθρέπτες, τον πλούσιο πολιτισμό και τη γαστρονομία της, η Θεσσαλία αποτελεί έναν από τους τοπ προορισμούς γι’ αυτό το φθινόπωρο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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