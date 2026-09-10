Τα 1.020 δευτερόλεπτα που άλλαξαν την Παγκόσμια Ιστορία
TRAVEL.GR

Τα 1.020 δευτερόλεπτα που άλλαξαν την Παγκόσμια Ιστορία

11 Σεπτεμβρίου 2001: όσα νομίζουμε ότι θυμόμαστε και όσα πραγματικά συνέβησαν.

Τα 1.020 δευτερόλεπτα που άλλαξαν την Παγκόσμια Ιστορία
Δεν χρειάζεται να θυμάται κανείς πού ακριβώς βρισκόταν εκείνο το πρωινό για να καταλάβει πως κάτι άλλαξε. Για όσους έζησαν εκείνη τη μέρα, η εικόνα των δύο πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, χαμένων μέσα σε έναν γκρι ουρανό που μέχρι λίγη ώρα πριν έμοιαζε απόλυτα συνηθισμένος, έμεινε για πάντα συνδεδεμένη με την αίσθηση ότι ο κόσμος, όπως τον γνωρίζαμε, είχε ξαφνικά μετακινηθεί.

Ήταν ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου, από εκείνα που η Νέα Υόρκη γνωρίζει καλά. Η πόλη είχε μόλις αρχίσει να ξυπνάει, τα γραφεία γέμιζαν, οι δρόμοι είχαν την καθημερινή τους κίνηση και τα αεροδρόμια λειτουργούσαν μέσα στον γνώριμο θόρυβο των αναχωρήσεων και των αφίξεων. Τίποτα δεν προμήνυε πως μέσα στις επόμενες ώρες η Αμερική θα δεχόταν τη φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της και πως οι συνέπειές της θα έφταναν πολύ πέρα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών.

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