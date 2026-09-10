Μαύρα Βόλια: Η άγρια ομορφιά της ηφαιστειακής παραλίας της Χίου
Μαύρα Βόλια: Η άγρια ομορφιά της ηφαιστειακής παραλίας της Χίου
Στη νότια Χίο, θα συναντήσετε μια ακτή σπάνιας γεωλογικής ομορφιάς, λίγα λεπτά από τον Εμπορειό.
Φτάνεις στον Εμπορειό από τον νότο, λίγο μετά το Πυργί, κι ενώ ως εκεί η Χίος είναι πέτρα, σχίνοι και χαμηλοί λόφοι, ο δρόμος κατηφορίζει απότομα σε έναν κλειστό κόλπο όπου το χρώμα αλλάζει ριζικά. Η ακτή δεν είναι ούτε χρυσή ούτε λευκή, είναι ολόμαυρη. Και μόλις πατήσεις πάνω της, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι άμμος ούτε συνηθισμένο βότσαλο: είναι μικρές, στρογγυλές, γυαλιστερές πέτρες, τα «βόλια» που έδωσαν στην παραλία το όνομά της.
Τα βόλια είναι ηφαιστειακής προέλευσης. Πίσω από την ακτή υψώνεται ο Ψάρωνας, ένας λόφος που κάποτε ήταν ηφαίστειο και έσβησε πριν από εκατομμύρια χρόνια. Καθώς η θάλασσα τρίβει το σκούρο ηφαιστειακό πέτρωμά του, βγάζει αυτά τα κατάμαυρα, στιλπνά βότσαλα που στρώνουν όλη την παραλία. Δεν είναι, δηλαδή, λάβα που πάγωσε χθες, είναι ένα τοπίο που το έπλασε υπομονετικά ο χρόνος και το κύμα, κρατώντας ακόμη κάτι από την άγρια ενέργεια της προέλευσής του. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι η στεριά αλλά το νερό. Λίγα μέτρα από την ακτή ο βυθός πέφτει απότομα, κι επειδή κι αυτός είναι μαύρος, το νερό παίρνει ένα μπλε τόσο σκούρο που μοιάζει με μελάνι. Είναι διάφανο, βαθύ και κρύο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Δεν είναι παραλία για πολύ μικρά παιδιά ή για όποιον θέλει να μπαίνει σιγά σιγά με τα πόδια. Εδώ κολυμπάς από την πρώτη στιγμή, κι αυτό είναι μέρος της γοητείας της.
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Τα βόλια είναι ηφαιστειακής προέλευσης. Πίσω από την ακτή υψώνεται ο Ψάρωνας, ένας λόφος που κάποτε ήταν ηφαίστειο και έσβησε πριν από εκατομμύρια χρόνια. Καθώς η θάλασσα τρίβει το σκούρο ηφαιστειακό πέτρωμά του, βγάζει αυτά τα κατάμαυρα, στιλπνά βότσαλα που στρώνουν όλη την παραλία. Δεν είναι, δηλαδή, λάβα που πάγωσε χθες, είναι ένα τοπίο που το έπλασε υπομονετικά ο χρόνος και το κύμα, κρατώντας ακόμη κάτι από την άγρια ενέργεια της προέλευσής του. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι η στεριά αλλά το νερό. Λίγα μέτρα από την ακτή ο βυθός πέφτει απότομα, κι επειδή κι αυτός είναι μαύρος, το νερό παίρνει ένα μπλε τόσο σκούρο που μοιάζει με μελάνι. Είναι διάφανο, βαθύ και κρύο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Δεν είναι παραλία για πολύ μικρά παιδιά ή για όποιον θέλει να μπαίνει σιγά σιγά με τα πόδια. Εδώ κολυμπάς από την πρώτη στιγμή, κι αυτό είναι μέρος της γοητείας της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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