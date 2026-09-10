Όταν το Φθινόπωρο καθρεφτίζεται στις Πρέσπες
TRAVEL.GR

Όταν το Φθινόπωρο καθρεφτίζεται στις Πρέσπες

Στη βορειοδυτική άκρη της Ελλάδας, εκεί όπου η φύση, η ιστορία και η παράδοση συναντώνται.

Όταν το Φθινόπωρο καθρεφτίζεται στις Πρέσπες
Το φθινόπωρο είναι η εποχή που η φύση αποκαλύπτει την πιο ποιητική της όψη. Αποχρώσεις του καφέ ντύνουν το τοπίο, το πράσινο δίνει τη θέση του στο χρυσοκόκκινο, ενώ η ατμόσφαιρα γεμίζει με νοσταλγία και ρομαντισμό. Τα φύλλα πέφτουν από τα κλαδιά, η γη προετοιμάζεται για τον χειμώνα, οι νύχτες γίνονται όλο και πιο δροσερές. Τα καφάσια στα χωράφια γεμίζουν μήλα, ρόδια και φυσικά σταφύλια, προορισμένα για τη ζύμωση και την οινοποίηση.

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