Eγκαίνια για το αναβαθμισμένο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Πόρου
TRAVEL.GR

Eγκαίνια για το αναβαθμισμένο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Πόρου

Όλγα Κεφαλογιάννη: Υψηλή προτεραιότητα ο θαλάσσιος τουρισμός.

Eγκαίνια για το αναβαθμισμένο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Πόρου
Στα εγκαίνια του αναβαθμισμένου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Πόρου παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για τον Πόρο, την ευρύτερη περιοχή και τον θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα με σημαντική προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία και άμεσο οικονομικό αποτύπωμα, ιδίως για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές.

Όπως τόνισε, το Υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον θαλάσσιο τουρισμό, με επίκεντρο το yachting, ως υψηλή στρατηγική προτεραιότητα, ως μέρος μιας συνεκτικής πολιτικής για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού. Η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι στόχος είναι ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των προορισμών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την πύκνωση και την ποιοτική αναβάθμιση του δικτύου των τουριστικών λιμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

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