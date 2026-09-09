Δύο μουσικοί ντύνουν με τις μελωδίες τους τις εξορμήσεις μας σε Αιγαίο και Ιόνιο
Δύο μουσικοί ντύνουν με τις μελωδίες τους τις εξορμήσεις μας σε Αιγαίο και Ιόνιο
Χάρης Αθανασόπουλος και Ηλίας Γομάτος, σαξόφωνο και πιάνο, ενώνουν Κυκλάδες και Επτάνησα σε κοσμοπολίτικη, χαλαρή ατμόσφαιρα, εκφράζοντας την τέχνη.
Αυτοσχεδιασμοί και νότες διαχρονικών κομματιών σε μια κιθάρα, που μετατρέπουν μια βραδιά στην παραλία σε beach party το οποίο θα αναπολούμε όλο τον χειμώνα. Επιλογές ενός DJ που μας ξεσηκώνουν και κάνουν το πάρτι να κρατά ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μελωδίες bossa nova που μπλέκονται με τον απαλό παφλασμό των κυμάτων και σχεδόν μας νανουρίζουν στην ακροθαλασσιά. Jazz και swing κομμάτια που το μελτέμι μεταφέρει από τις ταράτσες των νησιωτικών μπαρ ως την καλοκαιρινή πανσέληνο.
Πώς θα ήταν οι καλοκαιρινές μας στιγμές χωρίς μουσική υπόκρουση; Ίσως πολύ πιο πεζές, μάλλον σαν σκηνές ταινίας χωρίς soundtrack. Για όλους μας καλοκαίρι και μουσική είναι έννοιες αλληλένδετες – πόσες φορές μια μελωδία δεν αρκεί για να ζωντανέψει μια θερινή ανάμνηση και πόσες άλλες μια καλοκαιρινή φωτογραφία δεν μας κάνει να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που συνδέσαμε με «εκείνο το καλοκαίρι»; Όταν δε, οι στιγμές ξεδιπλώνονται παράλληλα με το ρυθμό της live εμφάνισης κάποιου ξεχωριστού μουσικού, γράφουν διαφορετικά μέσα μας, ακολουθώντας μας πολύ μετά την επιστροφή μας από τις διακοπές. Κάπως έτσι, στην Κέρκυρα και την Ίο, νησιά των οποίων ο κοσμοπολιτισμός προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ξεχωρίσαμε δύο ταλαντούχους καλλιτέχνες που αφιερώνουν τα δικά τους καλοκαίρια στο να ντύνουν τα δικά μας με τις πιο ταιριαστές για κάθε στιγμή μουσικές νότες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πώς θα ήταν οι καλοκαιρινές μας στιγμές χωρίς μουσική υπόκρουση; Ίσως πολύ πιο πεζές, μάλλον σαν σκηνές ταινίας χωρίς soundtrack. Για όλους μας καλοκαίρι και μουσική είναι έννοιες αλληλένδετες – πόσες φορές μια μελωδία δεν αρκεί για να ζωντανέψει μια θερινή ανάμνηση και πόσες άλλες μια καλοκαιρινή φωτογραφία δεν μας κάνει να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που συνδέσαμε με «εκείνο το καλοκαίρι»; Όταν δε, οι στιγμές ξεδιπλώνονται παράλληλα με το ρυθμό της live εμφάνισης κάποιου ξεχωριστού μουσικού, γράφουν διαφορετικά μέσα μας, ακολουθώντας μας πολύ μετά την επιστροφή μας από τις διακοπές. Κάπως έτσι, στην Κέρκυρα και την Ίο, νησιά των οποίων ο κοσμοπολιτισμός προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ξεχωρίσαμε δύο ταλαντούχους καλλιτέχνες που αφιερώνουν τα δικά τους καλοκαίρια στο να ντύνουν τα δικά μας με τις πιο ταιριαστές για κάθε στιγμή μουσικές νότες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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