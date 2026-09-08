Το μεγάλο στοίχημα για την προσέλκυση Ινδών τουριστών
Το μεγάλο στοίχημα για την προσέλκυση Ινδών τουριστών
Το 2025 οι αφίξεις από την Ινδία στην Αθήνα ξεπέρασαν τις 100.000.
Η τουριστική σχέση Ελλάδας-Ινδίας εμφανίζει σαφή δυναμική ενίσχυσης τα τελευταία χρόνια. Σχετική αναφορά για το θέμα κάνει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Νέο Δελχί σε έκθεση του για την οικονομία της Ινδίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας.
Σε επίπεδο αεροδρομίου Αθηνών, καταγράφηκαν 102.489 αφίξεις επιβατών από την Ινδία το 2025, έναντι 87.291 το 2024, που σημαίνει μία αύξηση της τάξης του 17,4%, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την ινδική αγορά. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Αθηνών και δεν πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των Ινδών ταξιδιωτών στην Ελλάδα. Το 2026 αναμένεται να καταγραφεί υψηλότερη αύξηση με την έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης στις αρχές του έτους. Η IndiGo εγκαινίασε στις 23 Ιανουαρίου 2026 το δρομολόγιο Μουμπάι-Αθήνα και στις 24 Ιανουαρίου το δρομολόγιο Νέο Δελχί-Αθήνα, με τρεις εβδομαδιαίες συχνότητες ανά γραμμή και αεροσκάφη Airbus A321XLR. Μέσω της συνεργασίας IndiGo – Aegean παρέχεται περαιτέρω συνδεσιμότητα από την Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η Aegean αναμένεται να εκτελεί απευθείας δρομολόγια προς την Ινδία από το 2027.
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