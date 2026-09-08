«O τόπος όπου επιστρέφω πάντα για να ξαναβρώ τον εαυτό μου»: Η Νάξος της Στέλλας Κονιτοπούλου
TRAVEL.GR

«O τόπος όπου επιστρέφω πάντα για να ξαναβρώ τον εαυτό μου»: Η Νάξος της Στέλλας Κονιτοπούλου

«Η Νάξος έχει μια αριστοκρατική, αλλά ταυτόχρονα βαθιά αυθεντική ομορφιά».

«O τόπος όπου επιστρέφω πάντα για να ξαναβρώ τον εαυτό μου»: Η Νάξος της Στέλλας Κονιτοπούλου
Η Νάξος για μένα είναι οι ρίζες μου και ο τόπος όπου η διάθεσή μου συγχρονίζεται με το μελτέμι. Με το που φτάσω στο νησί νιώθω μια γλυκιά συγκίνηση: είναι η αύρα της οικογένειας, οι μνήμες των παιδικών μου χρόνων, οι φωνές των δικών μου ανθρώπων που έζησαν και ζουν εκεί.

Η Νάξος έχει μια αριστοκρατική, αλλά ταυτόχρονα βαθιά αυθεντική ομορφιά. Αρχικά το νησί ίσως να μη σε θαμπώσει. Όμως θα σε αγκαλιάσει ζεστά και θα αφήσει το αποτύπωμά του όσο περισσότερο το γνωρίζεις. Για εμένα, κάθε γωνιά της Νάξου κρύβει κι από μια μελωδία ή έναν σκοπό, όπως λέμε στην τοπική διάλεκτο, που μου έμαθαν οι παλαιότεροι. Μου αρέσει πολύ να περπατώ στην παλιά Χώρα και να κάνω τη διαδρομή προς την Πορτάρα. Λατρεύω επίσης τα μεσημέρια στα ορεινά χωριά κάτω από τα πλατάνια, που κρατούν ζωντανή την παράδοση του νησιού. Τα πιο αγαπημένα μου μέρη είναι ο Κινίδαρος, το Χαλκί και η Αγία Άννα.

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