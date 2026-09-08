Η «Αφροδίτη» δια χειρός Jeff Koons πρωταγωνιστεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Η «Αφροδίτη» δια χειρός Jeff Koons πρωταγωνιστεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Παρατείνεται έως τις 28 Σεπτεμβρίου έκθεση που φέρνει σε διάλογο παλαιολιθικές «Αφροδίτες» με γλυπτό του Αμερικανού καλλιτέχνη.
Μπορεί ένα παλαιολιθικό αγαλματίδιο να αποτελέσει έμπνευση για τη δημιουργία έργου της ποπ κουλτούρας; Σαφώς, και αποδεικνύεται περίτρανα σε γλυπτό δια χειρός Jeff Koons που απεικονίζει μορφή της Αφροδίτης και μπορείτε να το θαυμάσετε έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το έργο, το οποίο αναδεικνύεται σε ολόκληρη αίθουσα του Μεγάρου Σταθάτου, δεν είναι το μόνο το οποίο μαγνητίζει το βλέμμα σας.
Στην τέχνη εμπεριέχεται ο διάλογος και αυτός οικοδομείται σε κάθε έκθεση που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Στην προκειμένη, στην έκθεση «Jeff Koons: ”Αφροδίτη” του Lespugue», εξερευνάται η μορφή της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά στο κοινό, το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη, «Balloon Venus Lespugue (Orange)» (2013-2019), σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στην τέχνη εμπεριέχεται ο διάλογος και αυτός οικοδομείται σε κάθε έκθεση που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Στην προκειμένη, στην έκθεση «Jeff Koons: ”Αφροδίτη” του Lespugue», εξερευνάται η μορφή της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά στο κοινό, το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη, «Balloon Venus Lespugue (Orange)» (2013-2019), σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα