Η «Αφροδίτη» δια χειρός Jeff Koons πρωταγωνιστεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
TRAVEL.GR

Η «Αφροδίτη» δια χειρός Jeff Koons πρωταγωνιστεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης


Παρατείνεται έως τις 28 Σεπτεμβρίου έκθεση που φέρνει σε διάλογο παλαιολιθικές «Αφροδίτες» με γλυπτό του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Η «Αφροδίτη» δια χειρός Jeff Koons πρωταγωνιστεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Μπορεί ένα παλαιολιθικό αγαλματίδιο να αποτελέσει έμπνευση για τη δημιουργία έργου της ποπ κουλτούρας; Σαφώς, και αποδεικνύεται περίτρανα σε γλυπτό δια χειρός Jeff Koons που απεικονίζει μορφή της Αφροδίτης και μπορείτε να το θαυμάσετε έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το έργο, το οποίο αναδεικνύεται σε ολόκληρη αίθουσα του Μεγάρου Σταθάτου, δεν είναι το μόνο το οποίο μαγνητίζει το βλέμμα σας.

Στην τέχνη εμπεριέχεται ο διάλογος και αυτός οικοδομείται σε κάθε έκθεση που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Στην προκειμένη, στην έκθεση «Jeff Koons: ”Αφροδίτη” του Lespugue», εξερευνάται η μορφή της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά στο κοινό, το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη, «Balloon Venus Lespugue (Orange)» (2013-2019), σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία.

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