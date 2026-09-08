Αγγλία-Γαλλία με οδηγό τον άνεμο: Το οκτάωρο ταξίδι των 70 ναυτικών μιλίων στη Μάγχη
Αγγλία-Γαλλία με οδηγό τον άνεμο: Το οκτάωρο ταξίδι των 70 ναυτικών μιλίων στη Μάγχη
Μια πιλοτική σύνδεση ανάμεσα στο Shoreham και το Fécamp δοκιμάζει έναν διαφορετικό τρόπο ταξιδιού.
Το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου, από το Shoreham στη νότια ακτή της Αγγλίας, ένα καταμαράν θα βάλει πλώρη για τη Νορμανδία. Δεν θα μεταφέρει αυτοκίνητα, εκατοντάδες επιβάτες ή φορτηγά. Στο σκάφος θα βρίσκονται το πολύ 12 ταξιδιώτες και έως 8 ποδήλατα, με προορισμό το Fécamp, περίπου 70 ναυτικά μίλια μακριά.
Η διάσχιση της Μάγχης υπολογίζεται σε περίπου 8 ώρες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Περισσότερο, δηλαδή, από ένα συμβατικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο και ασύγκριτα περισσότερο από μια πτήση. Μόνο που εδώ ο χρόνος δεν αντιμετωπίζεται ως χαμένος, καθώς είναι το ίδιο το ταξίδι.
Από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται 5 δοκιμαστικά δρομολόγια μεταξύ Shoreham και Fécamp, με συνολικά μόλις 60 διαθέσιμες θέσεις. Λίγο πριν από την πρώτη αναχώρηση, όλες είχαν ήδη εξαντληθεί. Το εισιτήριο για το πιλοτικό πρόγραμμα κοστίζει 220 λίρες ανά διαδρομή, ενώ η μεταφορά ποδηλάτου επιβαρύνεται με 10 λίρες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η διάσχιση της Μάγχης υπολογίζεται σε περίπου 8 ώρες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Περισσότερο, δηλαδή, από ένα συμβατικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο και ασύγκριτα περισσότερο από μια πτήση. Μόνο που εδώ ο χρόνος δεν αντιμετωπίζεται ως χαμένος, καθώς είναι το ίδιο το ταξίδι.
Από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται 5 δοκιμαστικά δρομολόγια μεταξύ Shoreham και Fécamp, με συνολικά μόλις 60 διαθέσιμες θέσεις. Λίγο πριν από την πρώτη αναχώρηση, όλες είχαν ήδη εξαντληθεί. Το εισιτήριο για το πιλοτικό πρόγραμμα κοστίζει 220 λίρες ανά διαδρομή, ενώ η μεταφορά ποδηλάτου επιβαρύνεται με 10 λίρες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα