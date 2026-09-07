Βοτσαλωτές παραλίες, ορεινά χωριά και μονοπάτια στις βόρειες ακτές της Σάμου
Βοτσαλωτές παραλίες, ορεινά χωριά και μονοπάτια στις βόρειες ακτές της Σάμου
Ατίθαση φύση, κρυστάλλινα νερά και παραδοσιακά χωριά.
Η Σάμος είναι ένα νησί που μπορεί κανείς να εξερευνήσει χωρίζοντάς το σε τέσσερις διαφορετικές πλευρές. Σε αντίθεση με πολλά νησιά του Αιγαίου με πιο άγονο τοπίο, η Σάμος είναι κατάφυτη, με πυκνά δάση, ορεινά τοπία και πολλά πεζοπορικά μονοπάτια. Στα νότια, απέραντοι ελαιώνες που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα δημιουργούν ένα σκηνικό βαθιά μεσογειακό, ενώ στα βόρεια θεόρατες απότομες πλαγιές που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα δημιουργούν ένα εντυπωσιακά άγριο τοπίο.
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