Αργιθέα: Ένα ταξίδι στα Βόρεια Άγραφα της Καρδίτσας
Αργιθέα: Ένα ταξίδι στα Βόρεια Άγραφα της Καρδίτσας
Ανακαλύπτοντας την πιο ήσυχη και ανέγγιχτη πλευρά της ορεινής Ελλάδας.
Η Αργιθέα είναι ένας από εκείνους τους τόπους που αξίζει να γνωρίσεις από κοντά. Στο πιο ορεινό κομμάτι της Καρδίτσας, εκεί όπου το τοπίο συναντά τα Άγραφα, έχει διατηρηθεί μια ησυχία που δύσκολα βρίσκεις πια αλλού στην Ελλάδα: δάση από οξιές και έλατα, νερά που αλλάζουν χρώμα μέσα στην ίδια μέρα, πέτρινα χωριά σκαρφαλωμένα στις πλαγιές, μοναστήρια χτισμένα πάνω στον βράχο. Περπατήσαμε στα μονοπάτια της, γνωρίσαμε χωριά και ανθρώπους και φύγαμε ξέροντας ήδη ότι θα επιστρέψουμε. Από όλα όσα συναντήσαμε, ξεχωρίσαμε με δυσκολία πέντε.
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