Long weekend στην Ανατολική Εύβοια
Long weekend στην Ανατολική Εύβοια
Θέα στο Αιγαίο, απομονωμένες παραλίες και γραφικά χωριά.
Η ανατολική πλευρά της Εύβοιας, αυτή που βλέπει στο Αιγαίο, εκεί που το βουνό κατεβαίνει απότομα προς τη θάλασσα και οι δρόμοι περνούν ανάμεσα από καταπράσινες πλαγιές και μικρά χωριά, αποτελεί έναν από τους καλύτερους προορισμούς για χαλαρές αναζωογονητικές διακοπές μακριά από τα πλήθη.
Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε σε καράβια και αεροπλάνα, απλά περνώντας τη γέφυρα της Χαλκίδας που ενώνει το νησί με την ηπειρωτική χώρα και διασχίζοντας μια ορεινή διαδρομή περίπου 85 χιλιομέτρων μέσα από την ενδοχώρα του με το αυτοκίνητό σας, θα βρεθείτε μπροστά σε πανέμορφες παραλίες και καθαρά νερά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε σε καράβια και αεροπλάνα, απλά περνώντας τη γέφυρα της Χαλκίδας που ενώνει το νησί με την ηπειρωτική χώρα και διασχίζοντας μια ορεινή διαδρομή περίπου 85 χιλιομέτρων μέσα από την ενδοχώρα του με το αυτοκίνητό σας, θα βρεθείτε μπροστά σε πανέμορφες παραλίες και καθαρά νερά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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