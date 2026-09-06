Αντίγουα και Τικάλ, δύο θησαυροί της Γουατεμάλας
Αντίγουα και Τικάλ, δύο θησαυροί της Γουατεμάλας
Από την Αντίγουα έως το μυστηριακό Τικάλ, η Γουατεμάλα αποκαλύπτει πλούσια ιστορία, αρχιτεκτονική και αρχαίο πολιτισμό μέσα στη ζούγκλα.
Στην καρδιά της Κεντρικής Αμερικής νότια από το Μεξικό, η Γουατεμάλα γοητεύει με τις απέραντες ζούγκλες, τις λίμνες, τις φυτείες καφέ, τις παραλίες, τη γευστική κουζίνα της. Από τα βουνά Κουτσαματάν στα δυτικά υψίπεδα, μέχρι τις ακτές της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η μικρή αυτή χώρα συγκαταλέγεται σ’ εκείνες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον πλανήτη και αποτελεί έναν από τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για να θαυμάσει κανείς το εντυπωσιακό θέαμα ενός από τα 37 ηφαίστειά της -τρία από τα οποία παραμένουν ενεργά. Τα τοπία εναλλάσσονται διαρκώς, από τις ζούγκλες του Πετέν έως τα πυκνά δάση νεφών όπου ζει το πολύχρωμο κετσάλ, το εθνικό πτηνό της Γουατεμάλα, με το ζωηρό πράσινο και κόκκινο φτέρωμα.
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