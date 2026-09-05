Το Μουσείο Μπενάκη υποδέχεται το φθινόπωρο με παιχνίδι
Το Μουσείο Μπενάκη υποδέχεται το φθινόπωρο με παιχνίδι
Το παιχνίδι κροκέ και η ζωγραφική ως δια βίου παιχνίδι περιλαμβάνονται στις θεματικές των φθινοπωρινών εκθέσεων του Μουσείου Μπενάκη.
Όλα έχουν τις ρίζες τους στο αρχέγονο έδαφος του παιχνιδιού: το παιχνίδι ενέχει κανόνες, κανόνες διέπουν επίσης την κοινωνία. Είναι ένα πέρασμα από την πραγματική ζωή σε μια προσωρινή σφαίρα δραστηριότητας και συνιστά μία εκγύμναση του νεαρού πλάσματος για το σοβαρό έργο το οποίο θα απαιτήσει αργότερα η ζωή από αυτό.
Διατυπωμένα από τον Ολλανδό ιστορικό Γιοχάν Χουιζίνγκα στο βιβλίο του «Ο άνθρωπος και το παιχνίδι», τα παραπάνω λόγια συνοψίζουν την ουσία του παιχνιδιού και τη διαχρονικότητά του, ώστε ουδείς να μην παραιτηθεί από αυτό. Συνώνυμο της εξερεύνησης και της μάθησης, το παιχνίδι κάνει ποδαρικό στο ξεκίνημα του εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου Μπενάκη για το φθινόπωρο, ταξιδεύοντάς μας σε προηγούμενους χρόνους και σε εικόνες που μας είναι γνωστές μέσα από παλιές φωτογραφίες.
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Διατυπωμένα από τον Ολλανδό ιστορικό Γιοχάν Χουιζίνγκα στο βιβλίο του «Ο άνθρωπος και το παιχνίδι», τα παραπάνω λόγια συνοψίζουν την ουσία του παιχνιδιού και τη διαχρονικότητά του, ώστε ουδείς να μην παραιτηθεί από αυτό. Συνώνυμο της εξερεύνησης και της μάθησης, το παιχνίδι κάνει ποδαρικό στο ξεκίνημα του εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου Μπενάκη για το φθινόπωρο, ταξιδεύοντάς μας σε προηγούμενους χρόνους και σε εικόνες που μας είναι γνωστές μέσα από παλιές φωτογραφίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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