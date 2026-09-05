Ζαχαροπλαστείο Θεοδώρου: 93 χρόνια γλυκιάς Σιφνέικης παράδοσης
TRAVEL.GR

Ζαχαροπλαστείο Θεοδώρου: 93 χρόνια γλυκιάς Σιφνέικης παράδοσης

Στον Αρτεμώνα της Σίφνου, 93 χρόνια παράδοσης ζωντανεύουν μέσα από αρώματα, γεύσεις και ανθρώπινες ιστορίες.

Ζαχαροπλαστείο Θεοδώρου: 93 χρόνια γλυκιάς Σιφνέικης παράδοσης
Μια γλυκιά μυρωδιά πλανάται στον αέρα και στολίζει την πεντακάθαρη, γραφική, κυκλαδίτικη γειτονιά όπου βρίσκεται το ζαχαροπλαστείο Θεοδώρου, στον Αρτεμώνα στο νησί της Σίφνου, εδώ και 93 χρόνια.

Δεν είναι δύσκολο να παρασυρθεί κάποιος από την ομορφιά και την κυκλαδίτικη τάξη και αρχοντιά που αποπνέει αυτό το μοναδικό χωριό του διάσημου νησιωτικού συμπλέγματος. Πλακόστρωτο κάτω από τα πόδια, ασπρισμένα αρχοντικά, απρόσιτες αυλές πίσω από περίτεχνους σιδερένιους φράχτες, καλοντυμένοι επισκέπτες, ίσως και λίγο υπερβολικοί στις στιλιστικές τους επιλογές, νιώθοντας, ίσως, κομμάτι αυτού του παραμυθένιου σκηνικού. Αλλά είναι αυτό το άρωμα που πλανάται στον αέρα που κάθεται στο συνειδητό, αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης