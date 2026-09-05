Ζαχαροπλαστείο Θεοδώρου: 93 χρόνια γλυκιάς Σιφνέικης παράδοσης
Ζαχαροπλαστείο Θεοδώρου: 93 χρόνια γλυκιάς Σιφνέικης παράδοσης
Στον Αρτεμώνα της Σίφνου, 93 χρόνια παράδοσης ζωντανεύουν μέσα από αρώματα, γεύσεις και ανθρώπινες ιστορίες.
Μια γλυκιά μυρωδιά πλανάται στον αέρα και στολίζει την πεντακάθαρη, γραφική, κυκλαδίτικη γειτονιά όπου βρίσκεται το ζαχαροπλαστείο Θεοδώρου, στον Αρτεμώνα στο νησί της Σίφνου, εδώ και 93 χρόνια.
Δεν είναι δύσκολο να παρασυρθεί κάποιος από την ομορφιά και την κυκλαδίτικη τάξη και αρχοντιά που αποπνέει αυτό το μοναδικό χωριό του διάσημου νησιωτικού συμπλέγματος. Πλακόστρωτο κάτω από τα πόδια, ασπρισμένα αρχοντικά, απρόσιτες αυλές πίσω από περίτεχνους σιδερένιους φράχτες, καλοντυμένοι επισκέπτες, ίσως και λίγο υπερβολικοί στις στιλιστικές τους επιλογές, νιώθοντας, ίσως, κομμάτι αυτού του παραμυθένιου σκηνικού. Αλλά είναι αυτό το άρωμα που πλανάται στον αέρα που κάθεται στο συνειδητό, αυτόματα.
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Δεν είναι δύσκολο να παρασυρθεί κάποιος από την ομορφιά και την κυκλαδίτικη τάξη και αρχοντιά που αποπνέει αυτό το μοναδικό χωριό του διάσημου νησιωτικού συμπλέγματος. Πλακόστρωτο κάτω από τα πόδια, ασπρισμένα αρχοντικά, απρόσιτες αυλές πίσω από περίτεχνους σιδερένιους φράχτες, καλοντυμένοι επισκέπτες, ίσως και λίγο υπερβολικοί στις στιλιστικές τους επιλογές, νιώθοντας, ίσως, κομμάτι αυτού του παραμυθένιου σκηνικού. Αλλά είναι αυτό το άρωμα που πλανάται στον αέρα που κάθεται στο συνειδητό, αυτόματα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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