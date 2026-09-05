Σικελία: 7 ημέρες, 4 πόλεις, 1 ηφαίστειο
TRAVEL.GR

Σικελία: 7 ημέρες, 4 πόλεις, 1 ηφαίστειο

Ένα πολύχρωμο road trip στο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου με βόλτες σε μπαρόκ γειτονιές, ανάβαση στην Αίτνα και εξαιρετική ψαροφαγία.

Σικελία: 7 ημέρες, 4 πόλεις, 1 ηφαίστειο
Μία ώρα και πενήντα λεπτά χρειάζονται για να βρεθούμε από το Ελ. Βενιζέλος στο αεροδρόμιο Falcone e Borsellino, λίγο έξω από το Παλέρμο, την πρωτεύουσα της Σικελίας στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Προσγείωση βραδινή. Είσοδος στο λευκό ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, άφιξη στο ξενοδοχείο που στεγάζεται στο Palazzo de Gregorio πλάι στο λιμάνι. Το συγκρότημα ανήκε κάποτε στην οικογένεια του συγγραφέα Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Σήμερα; Έχει μετατραπεί σε προσιτά και καλόγουστα air-bnb για τους σύγχρονους ταξιδιώτες που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά την ιδιαίτερη πατρίδα του «Γατόπαρδου»*.

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