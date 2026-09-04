Βουδαπέστη: Οικονομικό ταξίδι στη «Βασίλισσα του Δούναβη»
Βουδαπέστη: Οικονομικό ταξίδι στη «Βασίλισσα του Δούναβη»
Ένα ταξίδι σε μία από τις πιο απολαυστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, με περισσότερο έλεγχο στις συναλλαγές σας
Ρομαντική και μεγαλοπρεπής, ιστορική αλλά και σύγχρονη, κομψή και την ίδια στιγμή ανεπιτήδευτα ζωντανή, η ουγγρική πρωτεύουσα είναι ένας από τους πιο απολαυστικούς προορισμούς της Κεντρικής Ευρώπης.
Οι χαρακτηρισμοί «Παρίσι της Ανατολής», «Μαργαριτάρι του Δούναβη» και «Βασίλισσα του Δούναβη» μπορεί να ακούγονται άκρως εντυπωσιακοί, όμως αρκεί να σταθείτε πάνω σε μία από τις γέφυρες που συνδέουν τη Βούδα με την Πέστη για να αντιληφθείτε ότι δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, υπερβολικοί. Από τη μία πλευρά, η λοφώδης Βούδα με το Κάστρο, τα μεσαιωνικά δρομάκια και τις πανοραμικές θέες. Από την άλλη, η επίπεδη και κοσμοπολίτικη Πέστη με τις μεγάλες λεωφόρους, τα μνημειώδη κτήρια, τα ιστορικά καφέ, τα καταστήματα και τη ζωντανή νυχτερινή ζωή. Ανάμεσά τους, ο Δούναβης λειτουργεί σαν ένας μεγάλος καθρέφτης που αντανακλά το φως της ημέρας και τα φωτισμένα κτήρια της πόλης τη νύχτα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Οι χαρακτηρισμοί «Παρίσι της Ανατολής», «Μαργαριτάρι του Δούναβη» και «Βασίλισσα του Δούναβη» μπορεί να ακούγονται άκρως εντυπωσιακοί, όμως αρκεί να σταθείτε πάνω σε μία από τις γέφυρες που συνδέουν τη Βούδα με την Πέστη για να αντιληφθείτε ότι δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, υπερβολικοί. Από τη μία πλευρά, η λοφώδης Βούδα με το Κάστρο, τα μεσαιωνικά δρομάκια και τις πανοραμικές θέες. Από την άλλη, η επίπεδη και κοσμοπολίτικη Πέστη με τις μεγάλες λεωφόρους, τα μνημειώδη κτήρια, τα ιστορικά καφέ, τα καταστήματα και τη ζωντανή νυχτερινή ζωή. Ανάμεσά τους, ο Δούναβης λειτουργεί σαν ένας μεγάλος καθρέφτης που αντανακλά το φως της ημέρας και τα φωτισμένα κτήρια της πόλης τη νύχτα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα