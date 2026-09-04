Τα κορυφαία αξιοθέατα της Σκοπέλου
Τα κορυφαία αξιοθέατα της Σκοπέλου
Η Σκόπελος αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της, γεμάτη ιστορία, παραδόσεις, γραφικούς οικισμούς και τέχνες.
Εξερευνήστε την υπέροχη πόλη της Σκοπέλου, τον γραφικό οικισμό της Γλώσσας, τις μονές στο Παλούκι και γνωρίστε τεχνίτες που συνεχίζουν ακόμη να εξασκούν στο νησί παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται.
Η πόλη της Σκοπέλου
Η πρωτεύουσα του νησιού απλώνεται από την κορυφή του λόφου της αρχαίας ακρόπολης και του μεσαιωνικού κάστρου μέχρι το λιμάνι. Προστατεύεται από το 1978, ως παραδοσιακός οικισμός εξαιρετικής ομορφιάς και βρίσκεται στη θέση που διάλεξαν οι πρώτοι Μινωίτες άποικοι για να ιδρύσουν την αρχαία πόλη Πεπάρηθο, από την οποία είχε πάρει το όνομά του το νησί έως τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Η πόλη της Σκοπέλου
Η πρωτεύουσα του νησιού απλώνεται από την κορυφή του λόφου της αρχαίας ακρόπολης και του μεσαιωνικού κάστρου μέχρι το λιμάνι. Προστατεύεται από το 1978, ως παραδοσιακός οικισμός εξαιρετικής ομορφιάς και βρίσκεται στη θέση που διάλεξαν οι πρώτοι Μινωίτες άποικοι για να ιδρύσουν την αρχαία πόλη Πεπάρηθο, από την οποία είχε πάρει το όνομά του το νησί έως τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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