72 ώρες στην ανεπιτήδευτα μαγευτική Σέριφο
72 ώρες στην ανεπιτήδευτα μαγευτική Σέριφο
Το νησί που σε γαληνεύει και ταυτόχρονα σου γεννά την επιθυμία να ανακαλύψεις τα καλά κρυμμένα μυστικά του.
Η εκπνοή του φετινού καλοκαιριού με βρήκε στο ακατέργαστο φυσικό τοπίο της Σερίφου. Η σύνδεση ήταν άμεση, ίσως ακόμα και από την πρώτη όψη του λιμανιού. Σπάνια συμβαίνει κάτι τόσο δυνατό με έναν τόπο που επισκέπτομαι πρώτη φορά. Η Σέριφος με κέρδισε από το πρώτο λεπτό με τα κόκκινα ανάγλυφα υψώματά της και την ατελείωτη ομορφιά που απλόχερα μου χάριζε χωρίς να περιμένει κάτι από εμένα πίσω.
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