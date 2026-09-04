72 ώρες στην ανεπιτήδευτα μαγευτική Σέριφο
TRAVEL.GR

72 ώρες στην ανεπιτήδευτα μαγευτική Σέριφο

Το νησί που σε γαληνεύει και ταυτόχρονα σου γεννά την επιθυμία να ανακαλύψεις τα καλά κρυμμένα μυστικά του.

72 ώρες στην ανεπιτήδευτα μαγευτική Σέριφο
Η εκπνοή του φετινού καλοκαιριού με βρήκε στο ακατέργαστο φυσικό τοπίο της Σερίφου. Η σύνδεση ήταν άμεση, ίσως ακόμα και από την πρώτη όψη του λιμανιού. Σπάνια συμβαίνει κάτι τόσο δυνατό με έναν τόπο που επισκέπτομαι πρώτη φορά. Η Σέριφος με κέρδισε από το πρώτο λεπτό με τα κόκκινα ανάγλυφα υψώματά της και την ατελείωτη ομορφιά που απλόχερα μου χάριζε χωρίς να περιμένει κάτι από εμένα πίσω.

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